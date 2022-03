La Ville de Colmar a publié un communiqué hier soir pour avertir la population. La municipalité a vu son identité être usurpée par des malfaiteurs. L’arnaque consiste à utiliser le nom de la cité de Bartholdi pour soutirer de l’argent à la population. Pour amadouer les victimes, ils utilisent la détresse du peuple urkainien. C’est effectivement un faux appel aux dons pour l’Ukraine qui circule.

Une escroquerie condamnée par le maire de Colmar Eric Straumann.

Voici le communiqué complet de la Ville de Colmar :

La Ville de Colmar est victime d’une usurpation d’identité appelant à donner de l’argent au bénéfice de l’Ukraine par le biais du CCAS. Il est demandé aux habitants de faire preuve de la plus grande vigilance.

La supercherie est identifiable car elle s’appuie sur une racine de mail "@colmar-fr.org" qui n’est pas celle de la Ville de Colmar "@colmar.fr".

Le Maire et la Municipalité condamnent les personnes à l’origine de cette escroquerie ; elles exploitent la situation dramatique du peuple ukrainien et s'appuient sur la notoriété de la Ville et de ses élus. Les pompiers et l’Association des Maires de France sont également désignés comme pilotes de cette action humanitaire.

Une plainte sera déposée afin de permettre aux autorités de mener leur enquête.