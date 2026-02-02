La chanteuse était en plein concert au Japon lorsqu’elle a tout interrompu. Une courte interruption pour prendre la parole à son tour. Elle a voulu prendre une seconde pour parler d’un sujet qui lui tient à cœur devant des milliers de fans. Elle a, elle aussi, dénoncé les agissements de l’ICE, la police américaine de l’immigration. « Je pense à tous ceux dans le Minnesota et dans le pays qui vivent dans la peur », a-t-elle déclaré. Lady Gaga a dédié une partie de son concert aux personnes, enfants, familles partout en Amérique impitoyablement ciblées par l’ICE.

Avant elle, d’autres stars ont déjà dénoncé les interventions de l’ICE, dont Natalie Portman, Katy Perry, Billie Eilish et plus récemment aussi Bruce Springsteen. Lui a carrément écrit un titre sur l’ICE et leurs agissements. Une chanson qualifiée de “sans intérêts” par la Maison Blanche.