Lady Gaga s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa vie personnelle. La chanteuse américaine a révélé que son mariage avec son fiancé Michael Polansky devrait avoir lieu «bientôt». Elle a fait cette révélation dans l'émission «Romantic Radio», animée par Bruno Mars.

Selon le média américain spécialisé “TMZ”, le couple envisagerait d’attendre la fin de la tournée «Mayhem Ball Tour», prévue en avril 2026, pour organiser la cérémonie.