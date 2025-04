Nous aurons en France une chance de plus de voir Lady Gaga sur scène. L'Accor Arena dévoile qu'une quatrième date aura lieu. Elle est prévue le 22 novembre, et s'ajoute aux 17, 18 et 20 novembre précédemment annoncés. La mise en vente des billets pour les quatre dates se déroulera demain à midi.

Avec le Mayhem Ball Tour, Lady Gaga défendra son 7eme album Mayhem, sortile 07 mars. Un opus qui s'est hissé en tête des ventes américaines à sa sortie, porté par les singles Disease, Abracadabra et le phénomène Die With a Smile, duo avec Bruno Mars dévoilé en août.