La chanteuse américaine n’avait absolument pas l’intention de partir en tournée mais l'accueil réservé à son nouvel album l’a convaincue de repartir sur les routes. Lady Gaga vient d'annoncer une tournée surprise aux Etats-Unis et en Europe : Le Mayhem Ball Tour.

Elle sera les 13 et 14 novembre prochains à la LDLC Arena de Lyon et les 17, 18 et 20 novembre à l'Accor Arena à Paris. Les préventes ouvriront le 31 mars à 12h et la mise en vente générale se tiendra le 3 avril à 12h.