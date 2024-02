Crédit : Wikimedia Commons by Carlos M. Vazquez II : 210120-D-WD757-1720

La chanteuse se produira lors d'un spectacle virtuel lors du festival Fortnite. Ce festival en ligne est programmé pour le 22 février dans le jeu vidéo. La semaine dernière, les joueurs de Fortnite ont eu la primeur du clip de la chanson "Popular" de The Weeknd, avec la participation de Madonna et de Playboi Carti, exclusivement dans le jeu et toujours dans le cadre de ce festival.