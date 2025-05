Lady Gaga a remporté un Emmy Award du Sport pour avoir interprété «Hold My Hand» avant le Super Bowl. Et ce prix la rapproche du prestigieux statut d’EGOT. EGOT, c’est l’acronyme pour Emmy, Grammy, Oscar et Tony, soit les quatre récompenses majeures remises aux États-Unis dans le domaine du divertissement culturel. Ne reste plus à l’artiste qu’à gagner d'un Tony Award (trophée du théâtre), pour atteindre le prestigieux statut honorifique.

Les artistes ayant atteint l’EGOT forment un club très fermé pour l’heure composé de 21 personnes. Parmi les «EGOT» les plus récents, figurent Whoopi Goldberg, John Legend ou encore Elton John.