Laeticia Hallyday peut à nouveau respirer. La veuve de Johnny Hallyday a soldé il y a quelques jours le montant estimé à 36 millions d'euros réclamé par les services fiscaux français après la mort de Johnny Hallyday. Elle a pu réunir les derniers fonds nécessaires au règlement de la somme demandée depuis 2018 à la veuve de Johnny. Car si Laeticia a hérité des droits de l’artiste, elle a aussi écopé de ses dettes.

Une dette dont elle s’est désormais totalement acquittée grâce notamment à la vente de leur maison de Marnes-la-Coquette, en juin dernier, pour un montant de 7 millions d'euros, selon le magazine.