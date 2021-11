Il y a 37 ans, en septembre 85, Coluche a ouvert le plus "célèbre" resto de France : “les Restos du Cœur” . On vous rappelle que les Restos du Cœur sont destinés à venir en aide à celles et ceux qui souffrent de la précarité. Une sorte de cantine gratuite qui fonctionne grâce aux dons.

37 ans plus tard, malheureusement rien ne change. Les Restos du Cœur accueillent toujours plus de bénéficiaires, la pauvreté ne recule pas en France. Pire même : la situation des plus précaires s’est aggravée avec la crise.

Actuellement, 50% des personnes soutenues par les Restos du Cœur ont moins de 25 ans, 40% sont mineures selon le site officiel de l’association. 59 000 bébés de moins de 18 mois ont aussi été aidés par le biais de leur famille. En 2 ans, les activités de distribution dans la rue ont augmenté de 25%, avec 2,1 millions de contacts annuels au niveau national. C’est énorme !

Autres chiffres : lors de la dernière campagne hivernale, 1,2 million de personnes ont été acceuillies. 142 millions de repas ont été distribués grâce à l’action de 70 000 bénévoles réguliers.

En clair, il est urgent de lutter contre la pauvreté ! Dans ce contexte, les Restos du Cœur entament aujourd’hui leur 37eme campagne d’hiver. Forcément les bénévoles vont avoir besoin de votre soutien. Financièrement : vous pouvez faire vos dons sur le site restoducoeur.org. MAis vous pouvez aussi donner de votre temps. Il manque de bras, il manque de bénévoles en Alsace ! Dans le Haut-Rhin, des chauffeurs disponibles les matins sont notamment recherchés. Si vous avez la possibilité d' aider un peu, n' hésitez pas. Renseignez vous sur www.haut-rhin.restoducoeur.org.

Toujours à propos des restos du coeur et puisque noël arrive, voilà une idée cadeau : le livre “à table avec les restos”.

Ce livre contient une trentaine de recettes proposées par des personnes en situation de précarité, dont l’édition à été financée par le Rotary club de Mulhouse. Ce livre vous pouvez le retrouver dans l’un des 16 centres d’activités du Haut-Rhin au prix de 5 euros. Les bénéfices sont bien sûr intégralement reversés à l' association alors n' hésitez pas à vous le procurer. Ça peut être un petit cadeau sympa à mettre sous le sapin en plus de ceux du père noël.