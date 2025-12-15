Le rappeur Eminem, via sa fondation, a organisé une distribution de manteaux à Détroit. Il a offert plus de 1000 manteaux aux enfants de la ville. Des enfants vivant dans la précarité. Un très beau geste loin d’être isolé. Eminem mène régulièrement depuis près de 20 ans de nombreuses actions de solidarités.

Et pour tous les fans, bonne nouvelle, Eminem serait retourné en studio d'enregistrement et serait en train de préparer un nouvel album.