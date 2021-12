Julien Doré à le cœur sur la main et il l’a prouvé encore une fois ce week-end. Il sera dans quelques semaines à Caen pour sa tournée. Malheureusement, une de ses fans qui a acheté un billet pour être en fosse, s’est cassé la cheville et elle n’a pas trouvé de solution pour avoir une place assise et donc assister au concert. Elle s’en est plaint sur Twitter et Julien Doré a décidé de lui répondre. Il lui réserve une place assise rien que pour elle, avec accoudoir si jamais elle se casse le bras d’ici là.