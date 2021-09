Ce mercredi 29 septembre marque le retour du Brivan !

Le Brivan c’est la première scène ouverte de la région. Mais peut-être que vous n'êtes pas encore habitués du terme "scène ouverte". Peut-être que vous ne connaissez pas le principe. Yvan Holder, co-créateur et co-animateur du Brivan, explique : " Le principe du Brivan pour les artistes, c'est d'offrir une scène, un vrai public et 5 minutes de temps pour pouvoir s'exprimer quelque soit le niveau d'expérience, quelque soit la discipline. Il n y a pas de casting ! Et pour cette édition, on va de nouveau avoir des surprises et de beaux artistes qui n'ont encore jamais foulé la scène du Brivan."

Cette scène ouverte le Brivan est donc une magnifique opportunité pour les artistes. Pour le public, c'est la promesse d'un bon moment. " Pour le public c'est simple. Vous venez voir un spectacle dont vous ne connaitrez pas le contenu puisque c'est une surprise. C'est tellement une surprise que même Bristol et moi qui l'animons ne savons pas ce qui va se dérouler dans la soirée" nous dit Yvan avant d'ajouter : "On a toujours eu de très très beaux retours du public. Comme le spectacle est diversifié et qu'il y a plusieurs disciplines comme le chant, l'humour, la magie, la danse... on a eu de l'hypnose aussi... tout le monde y trouve obligatoirement quelque chose de chouette. Le spectacle est toujours de qualité."

Pour l'édition de ce soir , le Brivan acceuillera 9 artistes : des humoristes, des chanteurs, des rappeurs et puis des surprises. Pleins de surprises dont un guest mais on en vous en dit pas plus.

Le Brivan aura lieu au Collis Martis de Colmar. Ouverture des portes à 19h. Début du spectacle à 20h30. Bristol et Yvan seront là, bien sûr, pour l'animation !

Notez déjà que pour la 3eme saison, le Brivan va garder un rythme de croisière d' une date par mois, le dernier mercredi de chaque mois (sauf en décembre fête oblige, la date sera décalée au 22 décembre)

Si vous êtes artiste, pensez à vous inscrire pour les prochaines éditions sur www.lebrivan.com