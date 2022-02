68H Chrono est de retour dans le Haut-Rhin. L’événement est organisé une fois par mois par les 10 agences haut-rhinoises de Pôle Emploi. L’objectif principal est d’orienter les demandeurs d’emploi vers les secteurs d’activité qui ont de réelles perspectives d’emploi.

Pour ce mois de février, depuis hier et jusqu’à vendredi, ce sont les métiers du BTP ( bâtiment et Travaux Publics) qui sont mis à l’honneur. Ce secteur propose une forte diversité dans les offres et connaît un vrai boom dans le secteur de Colmar tout particulièrement. Le secteur propose une palette de métiers importante avec la possibilité de travailler en intérieur ou en extérieur par exemple. On peut être couvreur zingueur, menuisier, maçon charpentier, chauffagiste etc…. Malgré cette diversité, le recrutement de personnel est compliqué, les postes ne trouvent pas forcément preneurs.

Il est vrai qu’il faut des compétences particulières. Sachez toutefois que des formations sont proposées pour celles et ceux qui ne sont pas du métier.

Pour promouvoir ces postes, ces métiers, les différentes agences de Pôle Emploi du Haut-Rhin organisent des rencontres.

Voici le programme complet des rencontres :

Le 15/02/2022 - Pôle emploi de Colmar Europe

Des postes d'aide-maçon, de maçon-charpentier et de couvreur sont à pourvoir !

Recrutement avec Camo Emploi.

Le 15/02/2022 - Pôle emploi de Mulhouse Verriers

Tout connaître sur les métiers du bâtiment et sur les opportunités de formation.

En partenariat avec l'IFRB.

Le 15/02/2022 - Pôle emploi de Saint-Louis

Deux entreprises recrutent dans le bâtiment :

- Trapp recherche des couvreurs-zingueurs

- Cuisines Wanner recherche des menuisiers, desopérateurs CN et des monteurs de meubles.

Le 15/02/2022 - Pôle emploi de Mulhouse Doller

Le secteur du bâtiment est vaste. Venez découvrir quels sont les métiers porteurs dans ce domaine.

Avec la présence de la Fédération Française du Bâtiment et de Alemploi.

Le 16/02/2022 - Pôle emploi de Mulhouse Drouot

Présentation par la Maison de l’emploi et de la formation de Mulhouse des clauses sociales dans le cadre du programme de rénovation urbaine – dispositif facilitant l’accès à l’emploi à toute personne résidente de l’un de ces quartiers.

Le 17/02/2022 - Pôle emploi d'Altkirch

Le secteur du bâtiment est vaste. Venez découvrir quels sont les métiers porteurs dans ce domaine.

Avec la présence de la Fédération Française du Bâtiment et de Alemploi.

Le 17/02/2022 - Pôle emploi de Colmar Europe et de Colmar Lacarre

Venez visiter les plateaux techniques de l'Afpa de Colmar sur le secteur du bâtiment et découvrir les offres de formation disponibles !

Le 17/02/2022 - Pôle emploi de Mulhouse Porte de Bâle

Découvrez le métier de chauffagiste !

En présence de la corporation des chauffagistes et d'un professionnel du métier.