Une vaste campagne promotionnelle est en cours ! Vous avez sans doute vu passer un spot télé ou internet avec comme slogan : " le bâtiment, des métiers qui vous construisent". Cette campagne vise à informer que le BTP recrute!

Actuellement, le bâtiment dans le Haut-Rhin : c'est 1.400 employeurs, plus de 800 artisans et près de 18.000 salariés. Mais ce n'est pas suffisant, il manque cruellement de bras. Rien que dans notre département, 1 500 postes sont à pourvoir : des postes de peintre, maçon, couvreurs, ouvriers dans les travaux publics ou encore des ingénieurs... Des métiers qui , il faut le préciser, sont de moins en moins salissants, de moins en moins pénibles aussi et qui offrent de réelles perspectives.

Le secteur cherche des jeunes notamment pour assurer la relève. Un jeune apprenti qui débute peut toucher jusqu'à 800 euros. Mais le secteur recherche aussi des moins jeunes désireux de se former à de nouveaux métiers.

Si cela vous interresse, si vous souhaitez postuler ou vous lancer dans un apprentissage, rapprochez vous des entreprises de travaux publics, de la fédération du BTP Haut-Rhin ou de l'agence Pôle Emploi la plus proche.