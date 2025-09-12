Lady Gaga a donc comme annoncé joué un rôle dans la saison 2 de Mercredi (saison dispo sur la plateforme Netflix). Et son salaire a été dévoilé ! Lady Gaga a touché pas moins de 13 millions de dollars pour seulement 90 secondes à l’écran. Elle devient l’actrice la mieux payée de la saison 2 de Mercredi.

Un montant astronomique, justifié par l’impact de sa présence sur les audiences et par la chanson inédite qu’elle a composée spécialement pour la série. La chanson “The Dead Dance”