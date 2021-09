La course des Kids des Mulhousiennes aura lieu ce samedi 18 septembre. Demain, de nombreux enfants, tous plus motivés les uns que les autres, s’élanceront du stade de l’Ill mulhousien pour courir pour la lutte contre le cancer. Cette course est ouverte aux enfants de 4 à 15 ans avec des distances variables adaptées à leur âge et sans chrono. Le but n’est pas de leur donner le goût de la compétition mais plus le goût du sport et de l’engagement caritatif.

Particularité de cette édition 2021 : un groupe d'enfants déficients visuels a créé son équipe : "le Challenge Guide". 13 jeunes malvoyants, âgés de 6 à 14 ans, courront eux aussi pour montrer de quoi ils sont capables et pour soutenir cette lutte contre le cancer. Projet qui a immédiatement séduit toute l'équipe des Mulhousiennes :

"On est très fières ! Pour nous, c était important de planter une petite graine dans le cerveau des enfants en leur disant tu peux courir et ça peut avoir un sens. Et là, ça prend tout son sens . Ça nous tenait à coeur d'accompagner le projet du Phare* et surtout le projet d Emelyne. Nous l'avions reçue lors de précédentes éditions et elle nous avait toutes touchées. On s'est dit que ce sera le projet qu'on accompagnera cette année." explique avec enthousiasme Christelle Juville-Di Giuseppantonio présidente des Mulhousiennes.

Précisons que le Phare estun institut pour Déficient Sensoriel basé à Illzach. La course des Kids soutiendra cette année l'association Le Phare pour leur permettre l'achat d'une imprimante 3D destinée aux enfants déficients visuels.

Le projet "Challenge Guide" pour les Mulhousiennes est à l’initiative d'une jeune fille Emelyne VERKAMER, 13 ans. Mal voyante de naissance, elle participe aux mulhousiennes depuis 3 ans. Malgré son handicap, elle tient elle aussi à être active et solidaire. Cette année elle a tenu à inviter ses camarades de l’institut le Phare à vivre la même expérience : " A cause de ma maladie, depuis que je suis petite, on m’aide. Je me suis dit pourquoi moi je n'aiderai pas aussi d'autres personnes. Quand j ai entendu parler des Mulhousiennes, c'était l'occasion pour moi d'aider et j'ai pensé que les autres enfants déficients visuels pourraient eux aussi venir le faire."

Ces 13 enfants, tous en situation de handicap, ont envie de montrer que malgré les difficultés, tout peut devenir possible. Romane 13 ans en témoigne simplement et timidement. : "J'aimerai que les gens retiennent que même si on a une maladie, on a du courage "

Les jeunes seront accompagnés d’un guide. Les parents se sont le plus souvent dévoués mais pas seulement. Certains jeunes ont choisi d'être guidés par d’autres jeunes. Lily 13 ans a été sollicitée par sa cousine et elle a immédiatement accepté ce rôle. "Je vais être guide pour ma cousine malvoyante. Je vais l'aider à faire cette course qui nous tient à coeur avec sa phrase fétiche l'impossible n'est que provisoire. Et comme ça, d avoir pu le faire, je dirai à tout le monde que je l'ai fait ! "

"L'impossible n’est que provisoire" est effectivement le slogan de cette équipe du Challenge Guide. Pour ces jeunes haut-rhinois, peu importe les différences , les impossibles peuvent toujours devenir des possibles ! Ils nous le prouveront encore demain lorsqu'ils franchiront la ligne d'arrivée.

Les 13 jeunes déficients visuels du Challenge Guide et tous les Kids courront donc demain avec les Mulhousiennes pour lutter contre le cancer. Les premières courses débuteront à 14h pour les 4-6 ans au stade de l'Ill à Mulhouse.

Quant à la course des Mulhousiennes, celle des adultes, c’est dimanche matin à partir de 10h. 5 000 femmes marcheront ou courront une boucle de 5 km. Pass sanitaire obligatoire à chaque fois pour les personnes majeures.