Crédit: Wikimedia Commons by Johan Duval

Alors qu'il est toujours en tournée avec Vitaa ( ils passeront d'ailleurs le 21 octobre à Strasbourg)

Alors qu'il assure la promotion de son nouvel album "Chroniques d'un cupidon", Slimane vient de faire une annonce surprenante : il lance sa propre marque de soins pour les cheveux, "Cousin.e.s". Cela fait 2 ans et demi qu'il travaille sur ce projet, avec des spécialistes en cosmétiques. L'idée est née pendant le confinement. En fait, il a utilisé une recette de sa maman pour prendre soin de ses cheveux, et il s'est rendu compte à quel point ça marchait. Donc il s'est lancé. La gamme de produit signée Slimane, cousines sera dispo à partir du mois prochain et s adressera à un public très large.