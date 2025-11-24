Deux semaines après leur clash par réseaux sociaux interposés, Orelsan a décidé de répondre à Kylian Mbappé. Dans une vidéo, le rappeur explique ne viser personne dans sa chanson mais en même temps il passe devant une photo de Mbappé. Il indique aussi que «La petite voix» de son album correspond à l'un des démons japonais présents dans son film et non pas ses pensées personnelles.

Leur brouille est partie des paroles du morceau «La petite voix» dans lequel le rappeur dit : «tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé», clin d’œil au club de foot du SM Caen, détenu par le footballeur et relégué en National (troisième division) quelques mois plus tard.