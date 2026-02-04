La plateforme de streaming Netflix a annoncé qu'elle diffuserait en direct et en exclusivité le concert qui marque le retour au complet du boys band sud-coréen BTS fin mars, et ce dans plus de 190 pays.

Les sept membres du groupe phénomène ne se sont plus produits ensemble depuis 2022, lorsqu'ils avaient commencé à rejoindre l'armée pour effectuer leur service militaire obligatoire. Libéré de ses obligations, le groupe a depuis confirmé qu'il sortirait un nouvel album, "ARIRANG", le 20 mars. Avant de marquer son retour sur scène le lendemain, avec un concert gratuit dans le centre de Séoul. C’est ce concert qui sera diffusé sur Netflix.

Le groupe partira ensuite en tournée mondiale avec deux passages prévus au stade de France à Paris : les 17 et 18 juillet. C'est complet !