Victoria et David Beckham

Une brève séquence extraite du documentaire sur Beckham, diffusé sur Netflix, a fait le tour de TikTok. Dans cette vidéo, on peut voir David et Victoria se lancer dans quelques pas de danse sur une chanson emblématique des années 1980, interprétée à l'origine par Dolly Parton et Kenny Rogers. Le couple se déhanche avec entrain dans leur cuisine, créant une scène qui a profondément touché les internautes.

Sur TikTok, de nombreux utilisateurs partagent cet extrait accompagné de commentaires émus et d'émojis expressifs. D'autres s'amusent à rejouer cette scène, que ce soit en solo, en couple, ou même en groupe. À tel point que des médecins slovènes travaillant dans un cabinet d'orthodontie ont également pris part à ce phénomène.

En bonus, cette chanson a soudainement regagné en popularité ! Cette vidéo a véritablement déclenché une vague virale.