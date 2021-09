Ça y est c’est parti pour les vendanges en Alsace !

En ce lundi 13 septembre, les vendanges débutent pour les crémants. Ce sera la semaine prochaine, le 20 septembre, pour les autres AOC. Les vins dits tranquilles. Des dates fixées par l'AVA ( Association des Viticulteurs d'Alsace)

Cette saison viticole s’annonce bien compliquée. Le printemps pluvieux et peu ensoleillé a ralenti la croissance de la vigne. L’été, tout aussi maussade, a favorisé la propagation de maladies comme le mildiou. Bref, la quantité ne sera pas au RDV pour ce cru 2021. Certains vignerons du Haut-Rhin accusent des pertes de récoltes de l’ordre de 80%.

Seul point positif : cette fin de saison, belle et agréable, permet aux raisins qui restent de mûrir tranquillement. Et ce raisin justement, il va falloir aider les viticulteurs à le récolter. Si vous souhaitez participer aux vendanges 2021, il n’est pas trop tard. Il manque encore des bras dans le vignoble alsacien. La cellule de Pôle Emploi "Alsace Vendanges" rappelle qu’il y a encore de nombreux postes à pourvoir. Les étudiants ayant déjà fait leur rentrée, beaucoup de postes de porteurs et coupeurs restent vacants.

On vous rappelle que pour postuler il faut :

- avoir plus de 16 ans

- être en bonne santé

- être en règle avec la législation relative au travail.

- être disponible 4 à 5 semaines environ

Pas de diplôme exigé, mais la volonté de travailler indispensable .

Si vous êtes intéressé, contactez la cellule Alsace Vendange au 03 89 20 80 70

Les offres d’emploi et les informations utiles sont en ligne sur www.pole-emploi.fr