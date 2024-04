Après deux décennies de relation et 14 ans de mariage, le comique britannique Sacha Baron Cohen et son épouse, l'actrice australienne Isla Fisher, ont choisi de mettre un terme à leur union. C'est Isla Fisher qui a annoncé la nouvelle via sa story Instagram. Cette décision a été prise il y a plusieurs mois déjà. Les deux célébrités ont déposé conjointement une demande de divorce. Le couple, qui a trois enfants, demande à ce que leur intimité soit respectée.