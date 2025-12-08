Santa était la marraine de la dernière édition du téléthon. Un rôle qu’elle a pris très à cœur. Elle n'a pas hésité à donner de sa personne : samedi après-midi, Santa s’est élancée en tyrolienne depuis la Tour Eiffel brandissant le drapeau du Téléthon.

Mais elle n'a pas hésité non plus a donné de l'argent. Santa a fait un don incroyable de 99 999 euros pour soutenir la recherche médicale. Un montant jamais atteint auparavant lors de l’évènement caritatif. Santa a expliqué avoir puisé directement dans les bénéfices de sa tournée pour apporter ce soutien exceptionnel.