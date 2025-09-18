Le très célèbre festival Coachella se déroule chaque année en Californie. La prochaine édition aura lieu entre les 10 et 19 avril prochains.

Les organisateurs du festival ont dévoilé les superstars qui se produiront sur scène. Et Coachella attend, une fois de plus, du beau monde. Sabrina Carpenterr, Justin Bieber et Karol G sont ainsi programmés. Mais aussi Moby, Major Lazer, Iggy Pop

Quelques Frenchy ont aussi réussi à obtenir une entrée, à l’instar de la chanteuse Oklou, qui compte Billie Eillish dans les rangs de ses fans, et les DJ Chloé Caillet et Dabeull. Les billets seront mis en vente le 19 septembre à partir de 11h.