Rihanna a partagé plusieurs photos de son fils, contrarié. Elle explique en légende de son post qu’il est triste à l'idée de savoir que la chanteuse ne compte pas l'emmener à la cérémonie des Oscars… Mais elle emmènera son petit frère ou sa petite sœur à sa place, qui se trouve encore dans le ventre de la chanteuse.

La cérémonie des Oscars aura lieu lundi prochain et Rihanna est nommée pour la première fois pour sa chanson Lift Me Up, bande-originale du film Black Panther: Wakanda Forever.

Elle se produira d’ailleurs sur la scène du Théâtre Dolby de Los Angeles.