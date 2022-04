Il y a 2 ans, la série la Flamme a fait le buzz sur les réseaux sociaux et a fédéré en moyenne en prime time par moins de 615.000 curieux. Fort de ce succès, une suite a logiquement été annoncée. Et à présent, c'est officiel : Jonathan Cohen sera de retour avec la suite de sa série parodique, un second volet nommé : "le Flambeau : les aventures de Chupacabra".

Pour rappel, dans la Flamme, Jonathan Cohen parodiait les émissions de rencontre. Cette fois, il s’attaque aux jeux d’aventures type Koh Lanta. Nous retrouverons donc notre célibataire Marc. Ce dernier va devoir survivre sur une île pendant 38 jours pour espérer gagner ... 450 euros !

La grande force de cette série c’est son casting grand luxe, c'est le moins qu'on puisse dire. On retrouve, entre autres : Leïla Bekhti, Doria Tillier, Jérôme Commandeur, Ramzy Bedia, Pierre Niney, Jonathan Lambert, Kad Merad, ou encore Gérard Darmon. L’esprit global restera le même : totalement décalé ! Jonathan Cohen a même récemment déclaré que les personnages seraient encore plus fous que dans La Flamme. On en a la confirmation aujourd’hui avec la bande-annonce officielle.

Le flambeau : Les Aventuriers de Chupacabra sera disponible en mai sur Canal+.