La nuit de l’orientation est organisée par la CCI Grand Est et la région Grand Est. Elle offre la possibilité au lycéens, aux étudiants de poser des questions aux conseillers d’orientation et professionnels par pôle métiers. Possibilité également de participer à des conférences live et consulter des ressources pour peaufiner son orientation.

Certains diront que proposer un un rdv orientation en plein milieu de semaine, en pleine période scolaire, est une idée bien saugrenue, c’est vrai ! Mais précisons que c’est une nuit de l’orientation virtuelle. Concrètement, les jeunes peuvent dès maintenant et jusqu’à demain soir se connecter, à n’importe quel moment, sur une plateforme dédiée. Ils auront accès à des forums de discussion, des liens internet, des vidéos et divers documents utiles pour l’orientation.

Alors, si vous êtes en plein tournant scolaire, si vous êtes à un carrefour avec des décisions à prendre, n’hésitez pas et connectez-vous. Vous trouverez sans aucun doute des infos précieuses pour faire le bon choix pour votre avenir.

La nuit de l’orientation virtuelle du Grand Est est accessible depuis ce matin 9h et le restera jusqu’à demain soir 22h. Pour se connecter, allez sur https://nuits-orientation-grandest.appyfair.online

A noter : la présence d’un pôle transfrontalier et d’un pôle accompagnement des publics jeunes et adultes. C’est la ou plutôt ce sont les nouveautés de cette édition 2022.