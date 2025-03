Carton plein pour God Save The Tuche. La cinquième aventure de la famille déjantée,avec Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty, a réuni plus d'un mois après sa sortie 2,8 millions de spectateurs, rapporte Le Parisien. Avec près de 3 millions d'entrées, Les Tuche 5 est désormais le plus gros succès de l'année 2025, devant Paddington au Pérou (1,5 million).

Les 3 millions d'entrées seront atteintes d'ici la fin du mois. Grâce à l'opération Le Printemps du cinéma, organisée du 23 au 25 mars, toutes les séances de toutes les salles de France coûteront seulement 5 euros.