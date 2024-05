Artus et les acteurs porteurs de handicap mental de son film "Un petit truc en plus" fouleront le tapis rouge du Festival le 22 mai. Cependant, ils le feront sans le soutien des marques de luxe, qui ont refusé de leur prêter des tenues. Les marques ont prétexté ne plus avoir de costumes disponibles pour le prêt, mais Artus n'y croit pas et estime que c'est une question d'image. Malgré cela, il reste positif et ajoute : "Nos costumières du film vont leur faire de très beaux costumes (...) et ça va être très bien."