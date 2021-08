Le célèbre jeu d'aventure Koh Lanta revient ce soir sur TF1 avec une saison spéciale baptisée "La légende". Pour fêter les 20 ans d'existence de l'émission, la chaîne a décidé de réunir la crème de la crème des candidats, ceux qui ont marqué les précédentes saisons. Pour le casting présence de 10 hommes et 10 femmes. Et des noms que vous connaissez forcément, du moins que vous avez déjà entendus : Claude sera présent mais aussi Teheiura, Clémence, (elle a déjà gagné à 2 reprises Koh Lanta). Il y aura aussi Laurent, vainqueur en 2014, Freddy, finaliste du choc des héros en 2010.

Mais surtout, n’oublions pas de citer LE chouchou du public alsacien, Sam Haliti. Le jeune pfaffenheimois est de retour et cette fois, l’aventurier solitaire de 22 ans assure avoir travaillé sa sociabilité e. Il a même ouvert un compte Instagram : samkl_officiel.

Sam aura évidemment le soutien de tout le Haut-Rhin, de toute l’Alsace. Il a récement confié que cette édition Koh Lanta - la légende a été bien plus compliquée et effectivement les règles ont changé, elles se sont durcies. Fini le stock de riz offert aux aventuriers d'entrée de jeu. Cette fois, ils devront se débrouiller tout seul pour trouver de la nourriture. Seules 2 machettes seront à leur disposition. Et dans un premier temps, aucune épreuve de confort ne sera organisée. Ce qui signifie qu'il n'y aura pas de répit possible sur une plage paradisiaque de la Polynésie Française ( lieu de tournage de cette édition)

Clairement, les aventuriers de Koh-Lanta - La Légende vont devoir se livrer un combat plus rude que jamais. Alors, qui sera sacré "Légende" de l'aventure Koh-Lanta ? Réponse à partir de ce soir sur TF1 !

A savoir que Denis Brogniart reste chargé d'animer le jeu. Par contre gros changement concernant les jours de diffusion. Koh Lanta sera diffusé chaque mardi et non plus les vendredis. La raison est simple : la grille de rentrée est particulièrement chargée pour la chaîne. Il y aura en effet dans les prochaines semaines la saison anniversaire des 10 ans du télé-crochet All-Stars de The Voice, la saison 11 de Danse avec les Stars ou encore Mask Singer.