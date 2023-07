Le Kaligone continue de se métamorphoser. La zone commerciale Kaligone-Pôle 430 est depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, en pleine évolution. Plusieurs nouvelles enseignes sont déjà ouvertes : l’enseigne de mode Blackstore ou encore au magasin de bricolage Toolstation. Depuis le 12 juillet, “Au Bureau” est ouvert et depuis ce matin aussi une boulangerie Paul. Et ce n’est de loin pas fini. On avait envie justement de faire le point avec vous sur les différentes ouvertures attendues dans le prochains…

Gros investissement du groupe BK

Avant toute chose, il y a un nom qu’il faut évoquer : BK! Le groupe BK du mulhousien Kamel Boulhadid vient d’investir plus de 6 millions et annonce 130 embauches pour le site du Kaligone Kingersheim. C’est vraiment le grand acteur de ce nouveau souffle. Pour rappel : Groupe BK dont le siège est à Illzach regroupe onze marques de restauration pour 97 enseignes et 1800 salariés.

Grâce à BK ouvrira donc, très prochainement, au Kaligone l’enseigne Joyo. Ouverture prévue pour ce jeudi 20 juillet. C’est LA nouveauté du groupe , un concept « asian pub » avec notamment des sushis à la carte. Suivront un Léon début 2024 et un Starbucks à la fin de l’année. Ce sera d’ailleurs le premier Starbucks en drive de tout le Grand Est.

Des ouvertures synonymes de bonnes nouvelles qui ne peuvent que permettre au Kaligone Kingersheim de retrouver de l’activité.