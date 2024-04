Depuis plus de trois ans, Tom Holland et Zendaya incarnent l'un des couples les plus glamour d'Hollywood. Et il se pourrait bien qu'ils franchissent une nouvelle étape : le mariage ! Selon une source proche du couple, les deux acteurs âgés de 27 ans pourraient bientôt échanger leurs vœux. Préférant préserver leur vie privée loin des projecteurs, les stars de la saga Spider-Man gardent habituellement leur relation discrète.