Son rêve devenu réalité, Camille Lellouche fait son entrée triomphante dans "The Voice" saison 13, grâce à TF1. Aux côtés de Zazie, Bigflo et Oli, Mika et Vianney, la chanteuse et humoriste se glissera dans le rôle de coach secrète au sein d'une compétition parallèle intitulée "The Voice, Comeback". Sa mission sera semblable à celle de Nolwenn Leroy dans la saison 11, consistant à sauver des candidats parmi les talents éliminés lors des auditions à l'aveugle, leur offrant ainsi une seconde chance.

Il est à rappeler que Camille Lellouche avait atteint les demi-finales lors de la saison 4 du télé-crochet en 2015. Depuis, elle n'avait jamais caché son désir ardent de devenir coach dans "The Voice".