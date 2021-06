Le rappeur américain a décidé de s’associer à Jimmy Lovine, cofondateur du Label de musique Interscope pour créer leur propre lycée public à Los Angeles. Cette école va s’appeler le Regional High School No. 1 et contrairement à ce qu’on pourrait penser, il ne s’agira pas du tout d’une école de musique. Le but c’est de former de futurs entrepreneurs pour de grandes firmes américaines mais surtout, réintéresser les jeunes aux études.