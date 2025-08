Le zoo de Mulhouse ouvre aujourd’hui son tout nouvel espace nommé “Horizon Afrique”. Vous pouvez désormais découvrir plus d’un cinquantaines de nouvelles espèces africaines comme les girafes de Krodofan mais aussi un hippopotame nain, une mangouste naine, des reptiles, des amphibiens, des oiseaux aussi ...Vraiment, c’est tout un parcours en immersion pour découvrir la beauté des espèces africaines mais surtout pour prendre conscience des menaces qui pèsent sur elles car c’est bien cela l'objectif d’Horizon Afrique : sensibiliser le public !

“ Avec ce nouvel espace, et les girafes de Kordofan en font partis car c’est une espèce en danger critique d’extinction, on s’ancre une nouvelle fois dans les valeurs historiques portées par le parc qui sont la préservation de la biodiveristé à la fois des éspèces connues et des éspèces méconnues. l’idées est qu’on puisse toucher nos visiteurs pour qu’au quotidien on puisse leur suggérer de sfaçons de faire évoluer leur comportement pour permettre de d’avantage protéger toutes ces éspèces” explique Benoit Quintar directeur du zoo de Mulhouse.

Pour cet espace "Horizon Afrique", 5 embauches de soigneurs animaliers ont été nécessaires sans compter la formation spécifiques de plusieurs salariés. Ce nv projet aura necessité 10 ans de travaux et un peu plus de 18 millions d’euros. Le parc zoologique et botanique de Mulhouse espère aujourd’hui booster la fréquentation : “ Avec un tel investissement de la communauté d’agglomération, on espère bien pouvoir mener à bien nos missions et pour ce faire il faut qu’on ait des visiteurs. On espère, dès cette année ou l’année prochaine, ré-atteindre les 400 000 visiteurs enregistrés à l’époque de la naissance de l’ourse polaire Nanuq. Si on veut pouvoir sensibiliser, il faut que les visiteurs viennent. Si on veut pouvoir financer davantage de projet de conservation, il faut qu’on ait plus de visiteurs. Donc pour toutes nos missions, il faut qu’on puisse toucher des gens".

Horizon Afrique, c’est une superficie de 27 000 m2 accueillant 52 espèces emblématiques comme les Girafes de Kordofan mais pas que…. Emerveillement garanti !

Ouverture au public à partir d’aujourd’hui en précisant que désormais 1 euros par ticket d’entrée sera reversé à des programmes de conservation des espèces menacées.