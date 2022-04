C’est la nuit dernière que s’est déroulée la prestigieuse cérémonie des Grammy Awards ! La cérémonie s’est déroulée à Las Vegas face au gratin de l’industrie musicale américaine. ZEt pour cause, les Grammy c'est l'équivalent des Oscras pour la musique.

Comme chaque année, certains artistes ont raflé plus de récompenses que d’autres ! Mais justement: qui a brillé pour cette édition 2022? Quels sont les artistes récompensés ? On vous dit tout ….

1ere information à retenir : Jon Batiste, pianiste afro-américain de 35 ans, nommé dans onze catégories, a remporté 5 trophées. Il a largement dominé la cérémonie. Le jazzman est notamment reparti avec le prix suprême, celui de « l’album de l’année » pour We Are.

Le projet «Silk Sonic», porté par Bruno Mars et Anderson .Paak, a remporté quatre prix au total, dont les trophées convoités de l’enregistrement de l’année et la chanson de l'année. Le titre récompensé est

«Leave The Door Open».

De son côté, la jeune popstar Olivia Rodrigo, 19 ans, s'impose en tant que «révélation de l'année».

Et puis cette cérémonie des Grammy Awards a pris une tournure politique avec l’intervention vidéo du président ukrainien Volodymyr Zelenski. Il a rappelé que l’exact opposé de la musique c’est le silence des villes en ruine et des gens tués. Cette allocution a été suivie par une performance de John Legend, rejoint sur scène par des artistes ukrainiens, Mika Newton et Lyuba Yakimchukt.

Forcément un moment plein d'émotions …

Voici les récompenses, catégorie par catégorie :

Album de l’année

We Are – Jon Batiste

Enregistrement de l’année, attribué pour la performance globale d’un titre

Leave The Door Open – Silk Sonic

Chanson de l’année, attribuée aux auteurs et compositeurs

Leave The Door Open – Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II & Bruno

Mars, auteurs (Silk Sonic)

Révélation de l’année

Olivia Rodrigo

Meilleur clip vidéo

Freedom – Jon Batiste

Meilleur album de rap

Call Me If You Get Lost – Tyler, The Creator

Meilleure performance de rap

Family Ties – Baby Keem Featuring Kendrick Lamar

Meilleur album de rock

Medicine At Midnight – Foo Fighters

Meilleur album de pop vocale

Sour – Olivia Rodrigo

Meilleure performance pop en solo

drivers license – Olivia Rodrigo

Meilleur album de musique du monde

Mother Nature – Angélique Kidjo

Meilleur clip vidéo

Freedom – Jon Batiste