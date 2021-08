Le jardin de Wesserling sera en fête ce dimanche et plus précisément même le Potager de Wesserling. La "FETE DU POTAGER" constitue l’une des animations majeures du parc. Elle a lieu chaque année, le dernier dimanche d’août. Cet événement annuel met littéralement tout le potager, tout le parc en ébullition. François Tacquard, président de l'association les jardins de Wesserling précise : " c'est une grande fête de la beauté et de la solidarité avec la découverte de ce superbe potager, alliance de fleurs et de légumes, la découverte aussi d'oeuvres artistiques. Les visiteurs pourront profiter de l'ambiance musicale et jouer avec les ateliers créatifs le tout dans une ambiance de grande amitié et de chaleur"

Au-delà de tout l’aspect festif, il y a 2 autres raisons de ne pas manquer l'événement. D'abord parce que le Potager de Wesserling n’est pas un potager comme les autres. Il a été classé "Jardins Remarquables", un label prestigieux mérité qui fait de ce potager l'un des plus beaux de France. Rappelons que cet espace avait été laissé totalement laissé à l'abandon lors de la fermture des usines. L'association Les Jardins de Wesserling a vraiment su y recréer une âme.

Et puis, le potager de Wesserling prend ses racines dans la solidarité et l’entraide. Il est l'œuvre d’un chantier de réinsertion, c'est-à- dire que les salariés sont des chômeurs longue durée qui ont besoin d’un coup de pouce pour retrouver le goût du travail, remettre le pied à l’étrier.

"Presque une vingtaine de salariés en réinsertion composent actuellement l'équipe. Ils ont besoin pour retrouver un nouveau de souffle de reprendre des habitudes de travail mais aussi se former pour ensuite peut être trouver du travail ailleurs. Ça marche plutôt bien Car le taux de chômage a baissé." indique fièrement encore M. Tacquard.

Venir dimanche à la fête du potager sera donc une manière de soutenir ces emplois en insertion professionnelle. Pour ces salariés, voir le public venir admirer le fruit de leur travail estun véritable aboutissement.

A savoir que le "pass sanitaire" ne sera pas exigé à l'entrée du jardin. Il sera toutefois nécessaire pour accéder au musée ou encore si vous souhaitez manger en terrasse. Pour les personnes ne disposant pas de pass sanitaire, des ventes de nourritures à emporter seront proposées avec des espaces de pique-nique un peu partout dans le parc.

La "fête du potager" c’est dimanche 29 août de 10h à 18h30 au Parc de Wesserling.

Infos pratiques :

Tarifs : Adulte 10.50 €

Enfants de 4 à 17 ans et étudiants : 8€

Enfant de moins de 4 ans : gratuit

Ce tarif donne également accès au festival des jardins métissés, au musée et à la grande chaufferie

Site internet : http://www.lesjardinsdewesserling.org/