J-39 avant le jour de Noël et donc J-39 avant le passage de la personnalité la plus attendue par les enfants en décembre : le Père Noël ! Mais avant de visiter chaque famille, le Père Noël attend les lettres des enfants !

Sachez que la Poste a ouvert son traditionnel secrétariat du Père Noël. 50 lutins sont prêts à accueillir les nombreuses lettres pour les transmettre à l'homme barbu vêtu de rouge.

Pour écrire au Père Noël, inutile de connaître son adresse au Pôle Nord. La Poste précise qu'il suffit d'écrire "Père Noël" sur l'enveloppe, rien de plus ! Il n'est pas nécessaire non plus d'utiliser un timbre. C’est un service gratuit. Par contre pensez bien à inscrire le nom et l'adresse complète de l'enfant au dos de l'enveloppe. Car le père Noël va tout faire pour répondre aux enfants , en tout cas à tous ceux qui auront envoyé leur lettre avant le 17 décembre.

Ce service rencontre un immense succès chaque année, la preuve en chiffres lors d'une journée dite “normale”, les lutins traitent 15 mille lettres mais cela peut monter jusqu'à 50 000 . Les lettres ne viennent pas seulement de France mais aussi d’autres pays d’Europe, d'Asie, d'Amérique… en tout, les lettres des enfants de 120 pays sont ouvertes par les lutins.

Autre info : le service de la Poste propose aussi une version électronique . Les enfants peuvent envoyer leur liste via un formulaire électronique sur pere-noel@laposte.net.

Enfin, si on peut se permettre quelques conseils bienveillants aux enfants : soyez bien sages car le Père Noël vous regarde et il aime beaucoup les enfants sage. Et n'hésitez pas à envoyer aussi votre plus beau dessin. Cela ne peut que lui faire plaisir !