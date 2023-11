La chanteuse américaine est actuellement en plein cœur de sa tournée mondiale et prévoit de se produire bientôt en France, à Paris et Lyon, en mai et juin 2024. Actuellement en Argentine, elle a récemment exprimé une préoccupation lors de son dernier concert.

Pendant le spectacle, elle a adressé un léger reproche à ses fans, les priant de ne plus jeter d'objets sur la scène. Elle a souligné son appréciation pour les cadeaux offerts par ses admirateurs, mais a insisté sur le fait qu'il était préférable de ne pas les lancer sur la scène. Elle a expliqué qu'elle craignait que cette pratique puisse être dangereuse pour tous ceux présents sur scène, en particulier les danseurs qui risquent de trébucher et de se blesser.

Il est à noter que cette problématique n'est pas nouvelle : ces derniers mois, de nombreux artistes, tels que Harry Styles, Pink et Bebe Rexha, ont dû rappeler à leur public, pendant leurs performances, les risques liés au lancer d'objets sur scène.