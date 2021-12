Après Colmar, après Eguisheim , après Riquewihr… c' est au tour de Ribeauvillé d'être sous le coup d' une obligation du port du masque. Le masque sera obligatoire dans le centre-ville le week-end des 11 et 12 décembre. Donc ces samedis et dimanches de 9h à 20h.

C'est la Préfecture du Haut-Rhin qui a pris cette décision pour faire face à la dégradation de la situation sanitaire dans le département. On vous rappelle que selon les derniers chiffres officiels, le taux d 'incidence dans le Haut-rhin est de 618,1 cas pour 100 000 personnes.

Pourquoi uniquement ce week-end à Ribeauvillé ?

Parce que le marché de Noël de la ville, considéré comme l'un des plus beaux marchés de Noël d'Alsace, va encore attirer du monde ce week-end. Il s'agit avec cette mesure de faire face à "cette affluence inhabituelle" .

Périmètre concerné par cette mesure : le chemin dit du Passage Jeannelle, la rue du Château, la rue de l'Eglise, l'Eglise, la grand-rue de l'Eglise, la rue de Lutzelbach, la rue Klee, la rue de la Marne, la rue du Strengbach et la rue du Général de Gaulle