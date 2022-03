Les personnes âgées plébiscitent de plus en plus le maintien à domicile. 90% des seniors en situation de dépendance préfèrent rester chez eux tant que possible. Mais pour que cela fonctionne, il faut mettre en place un accompagnement particulier avec portage des repas mais aussi intervention d’infirmières et d’aides soignantes. Prise en charge proposée notamment par l’APA dans notre département.

Actuellement dans le Haut-Rhin, le réseau APA permet à près de 10.000 personnes de rester à domicile. Pour répondre à cette forte demande, l’APA a besoin de personnel supplémentaire. Le réseau associatif annonce qu’il lance une campagne de recrutement dès la semaine. A pourvoir : une cinquantaine de postes d’aides soignantes et d’infirmières.

Des rencontres avec les candidats potentiels seront organisées les mardi 29 mars, vendredi 01er avril et lundi 04 avril de 14 à 17h.

Rdv pour ces jobs dating à :

Altkirch, avenue du 8ème régiment de Hussards

Colmar, 197 avenue d’Alsace

Mulhouse, Allée Gluck

Munster, 11 rue St Grégoire

Ribeauvillé 1 avenue du général De Gaulle

Saint Louis, 80 rue de Mulhouse

Soultz 20 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Vieux-Thann 30 rue du général De Gaulle

Wittenheim 7 rue d’Ensisheim

A savoir d’ailleurs que le réseau APA a décidé de regrouper toutes ses structures (Apamad, Apalib, ASHPA et Fami Emploi 68, Assad) sous une seule marque, Amaelles. Pour en savoir plus sur ces jobs datings allez sur https://www.amaelles.org/jobdating