C’est la bonne nouvelle du jour : Katy Perry ne compte pas mettre sa carrière en pause. Alors qu’elle est actuellement en pleine résidence à Las Vegas, la chanteuse confirme qu'elle va bientôt préparer un nouvel album. cet album elle le préparera plus activement d’ici octobre et autre bonne nouvelle : il sera suivi d'une grande tournée mondiale. Une première depuis la fin du "Witness : The Tour" à l'été 2018, passé par l'Accor Arena de Paris.