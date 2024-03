Le chanteur âgé de 25 ans a récemment annoncé son retour avec un nouvel album ainsi que la promesse de nouveaux concerts cette année. Cela marque quatre ans depuis la sortie de son album "Wonder" et deux ans depuis l'annulation de son Wonder Tour. Il affirme être prêt à faire son retour en pleine forme. Il est bon de rappeler qu'il avait pris une pause pour se concentrer sur sa santé mentale, et qu'il se sent désormais beaucoup mieux. Bien qu'il n'ait pas dévoilé davantage d'informations sur l'album à venir, Shawn Mendes a exprimé sur Instagram son immense excitation à l'idée de ce retour.