Une annonce majeure vient de tomber : le groupe No Doubt, emmené par Gwen Stefani, fera son grand retour sur scène lors du célèbre festival américain Coachella. Cet emblématique groupe de rock a laissé une empreinte indélébile sur la scène musicale à la fin des années 90 et au début des années 2000. Les membres n'ont pas partagé la scène ensemble depuis 2015.

À noter également la présence d'artistes renommés tels que DJ Snake, Doja Cat et Lana Del Rey lors de cet événement exceptionnel. Le festival Coachella se tiendra en Californie pendant les weekends du 12 au 14 avril et du 19 au 21 avril. Une expérience musicale à ne pas manquer pour les amateurs de musique et de spectacles live.