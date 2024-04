Après 25 ans depuis le triomphe de "H", Jamel Debbouze revient dans une toute nouvelle série intitulée "Terminal". Les trois premiers épisodes ont été dévoilés en ouverture du festival Cannes Séries ce week-end. Cette fois-ci, l'intrigue se déroule non plus dans un hôpital mais au sein d'une compagnie aérienne low-cost, mettant en scène notamment un pilote totalement incompétent interprété par Ramzy Bedia. Au casting, on retrouve également Camille Chamoux, Tristan Lopin et Brahim Bouhlel.

Cette série sera diffusée sur Canal+ à partir du 22 avril.