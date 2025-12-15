L’actrice Jennifer Lawrence va reprendre son rôle de Katniss Everdeen dans un nouveau préquel, "Hunger Games: Lever de soleil sur la moisson". Et elle n’est pas la seule à faire son retour : Josh Hutcherson sera là lui aussi dans le rôle Peeta. Dans ce nouveau volet, les acteurs apparaîtront sous forme de Flashback.

Beaucoup de fans de la saga se sont réjouis de la nouvelle sur les réseaux sociaux. Mais les fans de Hunger Games devront patienter avant d'espérer revoir leurs personnages préférés à l'écran. Hunger Games: Lever de soleil sur la moisson n'est attendu en salles qu'à partir du 25 novembre 2026.