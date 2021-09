La Guebwilleroise est de retour pour une troisième édition. L'événement aura lieu ce dimanche au départ de Guebwiller et le principe reste le même : une parfaite alliance d’activité physique et d’engagement caritatif . L'idée est toujours de mobiliser le plus grand nombre pour la bonne cause : " C'est effectivement une manifestation humanitaire pour la lutte contre le cancer du sein. Un sujet qui nous tient à coeur. Le fléau implique énormément de patientes car il concerne plus de 50 000 nouveaux cas tous les ans. La maladie touche toutes les catégories d'âge, toutes les catégories socio-professionnelles. Il n’y a malheureusement pas de barrières." explique la présidente des Guebwilleroises Sylvette Ehrhardt.

Outre une manifestation caritative, la Guebwilleroise est un événement sportif et ce n’est pas par hasard si vous êtes invités à chausser vos baskets. Car pratiquer une activité physique reste le premier geste de prévention contre la maladie nous confirme la présidente de l'association : " La maladie peut être freinée par les bienfaits du sport alors on encourage toutes les personnes à venir, à leur rythme, traverser le joli vignoble de Guebwiller en marchant ou, pour les plus sportifs, en courant."

Le parcours proposé est long de 6.5km. Un parcours simple et accessible à tous avec un dénivelé de 120m . Pour rassurer tout lemonde, Sylvette Ehrhardt indique qu' "il n y a pas d embûches et le parcours est sécurisé au maximum". Précisons d'aileurs que 80 à 90 bénévoles seront mobilisés pour cette 3eme Guebwilleroise.

La grande particularité des Guebwilleroises : c’est son ouverture. Aucune limite pour les inscriptions : ni en terme de sexe , ni en terme d’âge. Homme, femme, enfant, ado, senior…. Tout le monde peut participer à la course. " Ca donne un esprit convivial à la manifestation. Des enfants en très bas-âge sont là, sur les épaules des parents. On a vu que cela plaisait beaucoup. Les gens apprécient de pouvoir venir en famille le dimanche pour un événement qui allie a la fois le sport et une adhésion à une bonne cause."

La Guebwilleroise aura donc lieu ce dimanche place de l’hôtel de Ville à Guebwiller. Début des animations à 9h avec musique, échauffement etc … Top départ de la course à 10h30 pour les coureurs dans un premier temps, puis pour les marcheurs. 1 000 participants sont espérés pour cette 3eme édition de la course caritative.

Vous pouvez encore vous inscrire jusqu’à demain soir 20h sur www.sporkrono.fr. L’intégralité des bénéfices de la course sera reversée à la ligue contre le cancer du Haut-Rhin.