Le troupe des Enfoirés sera de retour début d’année prochaine. C'est déjà une bonne nouvelle mais la vraie bonne nouvelle, c’est que ce sera un retour en public ! Un an après le spectacle “A côté de vous”, qui a eu lieu sans aucun public en raison de la crise sanitaire, les artistes de la troupe caritative auront à nouveau la possibilité de se produire face à plusieurs milliers de spectateurs avec leur prochain show !

Justement à propos de ce show, que sait-on exactement ?

On connaît son nom : le spectacle se nommera “2022, un air d’Enfoirés”

On connaît la date : il aura lieu du 20 au 24 janvier 2022 avec captation d'images les 2 derniers jours pour la chaîne TF1.

On connaît le lieu : les artistes se produiront dans le sud du pays, sur la scène de l’Arena Montpellier.

On connaît également la date de mise en vente des billets pour ce spectacle : Les places seront vendues à partir de mardi 26 octobre 2021, dès 10h. Ces dernières coûteront entre 65 et 90 euros. A savoir toutefois que si le public pourra bel et bien assister au nouveau spectacle des enfoirés, il y a une modification prévue. Pour l’édition 2022, il n’y aura pas de fosse debout mais uniquement des places assises.

Sur scène, nous retrouverons les visages phares de la troupe : Mimie Mathy, Patrick Bruel, Amel Bent, Christophe Willem, Vianney, Christophe Maé, Vitaa, Claudio Capeo ou Jenifer encore par exemple ! Absence par contre déjà annoncée de Michael Jones. Le guitariste a décidé de quitter l’aventure.

Si les artistes de la troupe des Enfoirés ont déjà hâte de retrouver leur public en janvier prochain, nous, on a hâte de découvrir leur nouvelle production. Rappelons que l’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association des Restos du Coeur !