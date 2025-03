L’actrice et humoriste remonte sur scène après une absence de dix ans. Valérie Lemercier a annoncé la nouvelle sur Quotidien. "J'attends mon premier enfant à 61 ans, sans PMA, sans GPA et sans relation sexuelle", s'est-elle amusée en faisant référence à ce tout nouveau one man show. Valérie Lemercier va investir le théâtre Marigny du 15 octobre prochain au 3 janvier 2026. Elle assurera son spectacle pendant les fêtes de fin d'année.

Il s'agira de son sixième spectacle. Son premier, "Valérie Lemercier au Splendid", lui a valu un Molière en 1991. Elle en a ensuite remporté deux autres.