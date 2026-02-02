Après 4 ans d’absence, Justin Bieber a fait son retour sur scène officiellement hier. Il s’est produit

sur la scène des Grammy Awards. Il est monté sur scène et a réalisé une performance inédite et très attendue après avoir annulé les dernières dates de sa tournée mondiale "Justice Wolrd Tour" pour des raisons de santé en 2022. Et pour poursuivre ses projets en 2026, Justin Biebersera également l’une des têtes d’affiche du festival Coachella en avril prochain.

Et pour info Justin Bieber était nommé dans plusieurs catégories de ces Grammy Awards, il n’ a malheureusement pas été primé. En revanche, Bad Bunny est devenu à Los Angeles le premier chanteur récompensé par le Grammy Award de l'album de l'année pour un disque en espagnol. Billie Eilish, elle, a remporté le prix de la chanson de l'année pour son titre WILDFLOWER.